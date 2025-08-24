Группа туристов пропала при восхождении на вулкан на Сахалине

Группа из десяти туристов потерялась при восхождении на вулкан Баранского на острове Итуруп в Сахалинской области. На поиски направились спасатели.
Туристы отправились из лагеря, оставив одну женщину, которая получила травму. Пострадавшую уже доставили в больницу.
Свой поход с МЧС группа не согласовывала, хотя туристы должны были указать время и маршрут движения.
Для поисков привлечены спасатели, сотрудники полиции и представители администрации, а также военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи. Спасательная операция осложняется сильным туманом, когда он рассеется, планируется отправить на поиски вертолет.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
