Воскресенье, 24 августа 2025, 16:34 мск

Группа туристов пропала при восхождении на вулкан на Сахалине

Группа из десяти туристов потерялась при восхождении на вулкан Баранского на острове Итуруп в Сахалинской области. На поиски направились спасатели.

Туристы отправились из лагеря, оставив одну женщину, которая получила травму. Пострадавшую уже доставили в больницу.

Свой поход с МЧС группа не согласовывала, хотя туристы должны были указать время и маршрут движения.

Для поисков привлечены спасатели, сотрудники полиции и представители администрации, а также военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи. Спасательная операция осложняется сильным туманом, когда он рассеется, планируется отправить на поиски вертолет.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

