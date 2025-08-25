На Чукотке произошел взрыв на судне

На Чукотке произошел взрыв на перевозящем топливо судне. По предварительным данным, пострадал один человек.
Инцидент произошел на судне «Онемен», перевозившем бензин. Танкер отвез 300 тонн топлива в поселок Марково и возвращался в Анадырь.
В 50 километрах от точки назначения от случайной искры воспламенились и хлопнули пары бензина в хранилище. В результате пострадал матрос, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Отмечается, что герметичность судна нарушена не была. В настоящее время его буксируют в порт Анадыря.
Анадырь, Зоя Осколкова
