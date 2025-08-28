При испытаниях трубопровода в Амурской области погиб рабочий

В Амурской области рабочий погиб при испытании трубопровода газохимического комплекса. Об этом сообщает региональное управление СКР.

При строительстве Амурского ГХК выполнялись работы по испытанию на плотность и прочность технологического трубопровода. «Под давлением в трубопроводе произошел разрыв его проектного шва, что вызвало обвал грунта и падение полиэтиленовой трубы на работника одной из подрядных организаций. Пострадавший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Кроме того, по факту гибели человека проводится и прокурорская проверка, сообщило надзорное ведомство.

Благовещенск, Зоя Осколкова

