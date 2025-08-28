Мужчина, которого унесло в Охотское море на бочке, найден мертвым

В Хабаровском крае обнаружили мертвым мужчину, которого унесло на бочке в Охотское море. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Тело было обнаружено местными жителями на побережье в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края и передано сотрудникам полиции», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на реке Тыл. Трое мужчин переезжали реку в брод, когда вода внезапно поднялась. Двоим удалось выбраться на берег, третьего унесло на 200-литровой бочке в сторону Охотского моря.

По словам очевидцев, мужчина пытался спасти топливо и схватился за бочку. Причины смерти устанавливаются.

Хабаровск, Зоя Осколкова

