На Камчатке женщина пришла подавать заявление в полицию и украла телефон

На Камчатке женщина пришла подавать заявление в полицию и совершила кражу прямо в отделе. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Елизово. 51-летняя жительница пришла в отдел внутренних дел, чтобы заявить о совершенном в ее отношении имущественном преступлении.

Когда все документы были оформлены, а женщина собиралась домой, она увидела спящего на скамье мужчине и лежащий рядом телефон. Посетительница сделала вид, что будит владельца, забрала гаджет и покинула отделение.

Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Воровку задержали. Вскоре суд приговорил ее к 240 часам обязательных работ.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

