Северный морской путь хотят сделать беспилотным

Северный морской путь (СМП) должен быть беспилотным, но для этого предстоит решить ряд инженерных и инфраструктурных задач. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в рамках ВЭФ-2025.

«В значительной степени Северный морской путь должен быть беспилотным… Он... имеет, как вы сказали, инженерный набор проблем и решений, но в то же самое время есть и вполне понятные инфраструктурные задачи, которые перед нами стоят», – цитирует министра РИА «Новости».

На Севморпути не хватает ледоколов, портов и терминалов, а также необходимо восстановление системы аварийно-спасательного флота.

В настоящее время в России РФ эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Как ранее сообщали в Минтрансе, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов.

