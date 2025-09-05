российское информационное агентство 18+

На границе с Китаем раскрыли схему с продажей мест в электронной очереди

Генеральная прокуратура сообщила о пресечении незаконной схемы на границе с КНР. Очередь на проезд создавалась искусственно, а затем в ней продавались места для желающих пересечь пункт пропуска.

«Ко мне на личный прием обратился представитель предприятия, сообщивший о невозможности свободного резервирования даты и времени прохождения пункта пропуска «Забайкалье». Проверка вскрыла создание искусственной очередности с последующей продажей в ней мест по 20 тыс. руб. за транспортное средство. Совместно с органами безопасности и таможни нелегальная схема пресечена», – рассказал генпрокурор Игорь Краснов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Было решено внести изменения в действующий порядок. Тем, кто не является перевозчиком, запретят регистрацию в электронной очереди, передает РБК.

Электронная очередь на границе России и КНР заработала в 2023 году в тестовом режиме. Для бронирования нужно зарегистрироваться в системе, выбрать дату и удобное время. Подтверждение приходит на электронную почту и через СМС. Сервис доступен также через Госуслуги и в самом пункте пропуска.

Владивосток, Зоя Осколкова

