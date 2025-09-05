ФАС выявила картель в сфере закупок энергооборудования на три миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования на Дальнем Востоке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Четыре компании подозреваются в сговоре на торгах, проводимых на территории Дальневосточного федерального округа. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Энергетический Альянс Сибири», ООО «ЭН1», ООО НПО «ЭЛРУ» и ООО «НПО «Арматуростроитель», – говорится в сообщении.

Служба подозревает компании в антиконкурентном соглашении с целью поддержания цен на торгах на поставку энергетического оборудования и комплектующих. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных цен договоров составляет 3 094 297 819 рублей.

Если сговор подтвердится, то всем участникам картеля грозят административные штрафы.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube