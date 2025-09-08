российское информационное агентство 18+

В Благовещенске в аварии с автобусом погиб человек, еще семеро пострадали

В Благовещенске столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате один человек погиб, еще семеро получили различные травмы. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла на 12-м километре автодороги Благовещенск – Бибиково Благовещенского муниципального округа. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным автобусом.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю легкового автомобиля, водителю автобуса и его пяти пассажирам, один человек – пассажир легкового автомобиля – погиб на месте», – говорится в сообщении прокуратуры региона.

По данным полиции, водитель легковушки был пьян. Возбуждено уголовное дело.

Благовещенск, Зоя Осколкова

