В Благовещенске в аварии с автобусом погиб человек, еще семеро пострадали

В Благовещенске столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате один человек погиб, еще семеро получили различные травмы. Возбуждено уголовное дело.
Авария произошла на 12-м километре автодороги Благовещенск – Бибиково Благовещенского муниципального округа. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным автобусом.
«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю легкового автомобиля, водителю автобуса и его пяти пассажирам, один человек – пассажир легкового автомобиля – погиб на месте», – говорится в сообщении прокуратуры региона.
По данным полиции, водитель легковушки был пьян. Возбуждено уголовное дело.
Благовещенск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»