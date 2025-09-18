На Сахалине три оползня оставили город без воды

На Сахалине три селевых потока сошли в районе водохранилища и оставили город Александровск-Сахалинский без снабжения питьевой водой. Об этом сообщил мэр Александровск-Сахалинского муниципального округа Владлен Антонюк.

«Три селевых потока, один из которых сошел непосредственно в реку, а два других – в ложе водохранилища, привели к критическому загрязнению водных ресурсов. Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб, полностью выведя из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений города», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники профильных служб. Принимаются экстренные меры, направленные на восстановление нормального водоснабжения.

Кроме того, решается вопрос о полной замене фильтрационного оборудования и очистки резервуаров чистой воды и всей водопроводной системы Александровска-Сахалинского, так как она тоже оказалась загрязнена.

В населенном пункте проживают порядка 9 тысяч человек. Для них организовали подвоз воды.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

