В Магаданской области из-за мощного снегопада закрыли дорогу

В Магаданской области прошел мощный снегопад, из-за которого пришлось закрыть для проезда автомобильную дорогу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Дорогу Герба – Омсукчан перекрыли в 10:30 (2:30 мск) вторника, 23 сентября. Проезд закрыт для всех видов транспорта. Срок возобновления работы не уточняется.

«Магаданская Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения быть внимательнее, соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналов регулировщика, а также не оставлять транспортные средства на проезжей части», – добавили в ведомстве.

Тем временем, осень наступает и в центральной части России. Начало астрономической осени в Москве совпадет с похолоданием, сообщили в Гидрометцентре.

Магадан, Зоя Осколкова

