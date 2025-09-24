Опасные игрушки: на границе с Китаем изъяли более 2000 дронов

На границе с Китаем изъяли несколько тысяч дронов, которые по документам значились как игрушки и товары народного потребления. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

«Два БПЛА самолетного типа, почти 2,7 тыс. квадрокоптеров, а также более 200 единиц комплектующих задержали таможенники в Приморье. Ряд дронов оборудован камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов», – говорится в сообщении.

Товар находился в двух фурах, которые прибыли из Китая. Коробки с беспилотниками были скрыты среди других товаров. Груз следовал в адрес российской фирмы и был задекларирован как игрушки и товары народного потребления.

По факту недекларирования возбуждено дело об АП (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Виновным грозит штраф и изъятие груза. «В случае принятия судом решения о конфискации, дроны и комплектующие к ним будут переданы Минобороны России для целей и задач СВО», – добавили в ФТС.

Владивосток, Зоя Осколкова

