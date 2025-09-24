Жительница Амурской области отдала мошенникам миллион рублей в пылесосе

В Амурской области пенсионерка поверила мошенникам и отдала им миллион рублей в старом пылесосе. Полицейские задержали курьера.

Как сообщает региональное управление МВД, 13 сентября на стационарный телефон пенсионерки из Белогорска позвонил неизвестный, назвал ее персональные данные и под предлогом продления договора на услуги связи выведал номер мобильного телефона и СНИЛС.

После этого звонил «государственный юрист», которые заявил, что на номер пожилой женщины поступал звонок с территории Украины, и что теперь ей грозят проблемы с законом. Другой «юрист» убедил пенсионерку, что для решения проблемы необходимо задекларировать все наличные сбережения.

Женщина упаковала почти миллион рублей в мешок для сбора пыли и передала его в старом пылесосе через курьера аферистов.

Позже оперативники вычислили подозреваемого и задержали. Юноша из Архангельской области заявил, его тоже запугали и принудили к совершению преступления, а деньги он перевел через банкомат. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

