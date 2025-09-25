В Петропавловске-Камчатском женщина погибла после нападения медведя

В Петропавловске-Камчатском медведь зашел в жилой район и напал на женщину. От полученных травм она скончалась. Кроме того, пострадал ребенок.

Медведя заметили жители Ленинского района. Хищник атаковал женщину, которая гуляла на территории школы №3. Пострадавшую со скальпированными ранами и поврежденной кистью госпитализировали в реанимацию краевой больницы, где она скончалась.

Медведя отстрелили. Позже выяснилось, что он пытался напасть на другого местного жителя на парковке на улице Озерной. Мужчина успел спрятаться в автомобиле. Хищник несколько раз ударил машину, а потом отвлекся и ушел.

Кроме того, помощь медиков понадобилась шестикласснику. Мальчик увидел медведя и попытался убежать, но получил удар в спину, упал и притворился мертвым. Как рассказала ТАСС мама пострадавшего школьника, у сына порван рюкзак и погнут металлический чехол от очков. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга после резкого падения.

В региональном управлении МЧС сообщили, что около Богородского озера на пирсе видели еще одного медведя. В районе работают две группы охотинспекторов и полицейские. По предварительным данным, хищник спустился в направлении ТЭЦ-2, идет выслеживание животного.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

