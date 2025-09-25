российское информационное агентство 18+

Во Владивостоке начался пожар в школе из-за взорвавшегося смартфона

Во Владивостоке в школьной раздевалке взорвался смартфон и начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел в школе №69 на улице Сабанеева, передает телеграм-канал «Shot». В рюкзаке одного из учеников взорвался телефон, после чего произошел пожар.

Из здания эвакуировали около 600 человек, из которых 541 – ученики. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар оперативно ликвидировали на площади 10 квадратов. Школьная раздевалка выгорела полностью.

Владивосток, Зоя Осколкова

