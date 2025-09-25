В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с дроном

На Камчатке на самолете Ан-26 обнаружили повреждения после посадки. Сначала предположили, что борт столкнулся с птицей, но расследование показало, что причиной могло стать столкновение с беспилотником.

Инцидент произошел 2 августа, Ан-26 RA-26122 Камчатского авиационного предприятия выполнял регулярный рейс Петропавловск-Камчатский – Тиличики. В полете экипаж не заметил каких-либо ударов и отклонений в работе авиационной техники, но по приземлении персонал оператора аэродрома обнаружил повреждения планера, передает РБК.

Специалисты предварительно сочли, что причиной могло быть столкновение с птицей. Однако комиссия Камчатского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации в результате расследования пришла к выводу, что причиной повреждения стало, вероятнее всего, беспилотным воздушным судном (БВС).

«Определить, кто управлял БВС, невозможно, поскольку неизвестно место запуска беспилотника. С учетом высоты полета воздушного судна на уровне 6 тыс. м, можно предположить, что столкновение могло произойти при взлете или заходе на посадку самолета. При этом полеты беспилотников в зоне аэропортов запрещены», – говорится в сообщении.

В настоящее время неисправность самолета устранена, он эксплуатируется в штатном режиме, угрозы безопасности полетов нет. Источник агентства, знакомый с проведенным расследованием, уточнил, что это первый зарегистрированный случай возможного столкновения беспилотного воздушного судна с гражданским самолетом.

