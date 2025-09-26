В Амурской области автомобиль влетел в пешеходов, один человек погиб

В Амурской области автомобиль после аварии вылетел на тротуар, где врезался в пешеходов. Один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Почтамтская в городе Свободный. Водитель легковушки выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем.

От удара машина вылетела на тротуар, где стояли пешеходы. Один из них погиб. Также пострадали оба водителя автомобилей и пассажир.

На месте работают правоохранители, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Благовещенск, Зоя Осколкова

