В Хабаровском крае проводят проверку из-за перебоев в поставках топлива

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку из-за перебоев с топливом на АЗС. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Сообщения о нехватке бензина в Советской Гавани стали поступать с конца августа. Тогда минэнерго региона заявило, что проблем с поставкой топлива в крае нет и перебоев не ожидается, передает РИА «Новости».

Затем жителям Советско-Гаванского и Ванинского районов сообщили, что наблюдается ажиотажный спрос, спровоцированный ценовыми колебаниями на топливной бирже. В этой связи поставщики не могут обеспечивать полноценный закуп топлива необходимых объемов по разумным ценам для обеспечения продаж в розницу на АЗС.

«Прокуратура Хабаровского края организовала проверку в связи с перебоями поставки топлива в населенные пункты региона. Дефицит горюче-смазочных материалов зафиксирован в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах... Надзорное ведомство даст оценку действиям органов власти и хозяйствующих субъектов, реализующих топливо», – говорится в сообщении.

В настоящее время осуществлена отгрузка топлива в Ванинский и Советско-Гаванский районы. Решается вопрос о поставке нефтепродуктов в Верхнебуреинский район.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

