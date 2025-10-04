На Камчатке группа туристов сорвалась с Вилючинского вулкана

На камчатском вулкане Вилючинский сорвались несколько альпинистов. На помощь направлен вертолет со спасателями.

Группа из семи туристов совершала восхождение, когда трое из них сорвались с крутого склона. Пострадавшие не смогли выбраться сами и обратились в экстренные службы.

В ближайшее время к туристам вылетит вертолет медицины катастроф.

Вилючинский вулкан расположен недалеко от Петропавловска-Камчатского. Максимальная высота – 2173 метра над уровнем моря.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

