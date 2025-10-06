Во Владивостоке пройдет митинг против изменения утильсбора

Власти Владивостока согласовали проведение митинга против повышения ставки утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщили в администрации города.

По данным РИА «Новости», заявку на проведение акции подал депутат заксобрания Приморья Александр Сустов. После внесения ряда замечаний митинг был согласован.

Мероприятие назначено на 11 октября, оно пройдет у Дома молодежи.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства России, который предлагает с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля – льготный коэффициент для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, будет применяться только на авто с двигателем до 160 лошадиных сил.

