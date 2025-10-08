На Камчатке объявлен «оранжевый» код опасности для авиации

На Камчатке извержение вулкана Шивелуч представляет опасность для авиации. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5,4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 25 км на восток – северо-восток от вулкана», – говорится в сообщении.
Пепловый выброс опасен для самолетов, поэтому в районе вулкана объявлен «оранжевый» код авиационной опасности, обозначающий запрет полетов.
По словам вулканологов, пепловый шлейф от вулкана Шивелуч распространится над Беринговым морем и вскоре в нем рассеется.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
