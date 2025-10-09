На Камчатке массово задерживаются рейсы из-за снегопада

На Камчатку обрушился циклон, который принес резкое похолодание и снег. В аэропортах задерживаются рейсы, а в школах отменили занятия.

Порывы ветра в регионе достигают 30 метров в секунду. Обледенели дороги, движение парализовано. Из графика выбиваются автобусы, грузовики не могут подняться в гору по гололеду.

Экстренные службы и коммунальщики приведены в режим повышенной готовности. В некоторых районах наблюдаются перебои в электроснабжении.

Эпицентр циклона движется на Петропавловск-Камчатский, там во второй половине дня отменили занятия в школах.

Кроме того, резкое ухудшение погоды наблюдается в Сибири. Гололед на дорогах стал причиной массовых ДТП, так как автолюбители еще не успели сменить летние шины на зимние.

