На Камчатке массово задерживаются рейсы из-за снегопада

На Камчатку обрушился циклон, который принес резкое похолодание и снег. В аэропортах задерживаются рейсы, а в школах отменили занятия.
Порывы ветра в регионе достигают 30 метров в секунду. Обледенели дороги, движение парализовано. Из графика выбиваются автобусы, грузовики не могут подняться в гору по гололеду.
Экстренные службы и коммунальщики приведены в режим повышенной готовности. В некоторых районах наблюдаются перебои в электроснабжении.
Эпицентр циклона движется на Петропавловск-Камчатский, там во второй половине дня отменили занятия в школах.
Кроме того, резкое ухудшение погоды наблюдается в Сибири. Гололед на дорогах стал причиной массовых ДТП, так как автолюбители еще не успели сменить летние шины на зимние.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»