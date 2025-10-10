Рабочие объявили забастовку на Приморской ГРЭС из-за невыплаты зарплат

На Приморской гидроэлектростанции десятки рабочих устроили забастовку из-за долгов по зарплате. Прокуратура проводит проверку.

Более 60 монтажников, сварщиков и электриков, нанятых подрядной организацией, остановили работу и требуют выплатить им зарплату. Рабочие заранее предупредили о забастовке и остались ночевать на территории станции.

Прокуратура Приморского края сообщила, что проверяет данную информацию. На Лучегорскую ГРЭС для проверки выехал прокурор Пожарского района Владимир Прихожденко.

«Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и проверит соблюдение трудового законодательства», – сообщили в надзорном ведомстве.

Владивосток, Зоя Осколкова

