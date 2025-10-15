Губернатор Камчатки не смог записаться на прием к терапевту

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время оперативного совещания рассказал, что не смог записаться на прием к участковому врачу, и призвал «прекратить это безобразие».

«Записаться к врачу невозможно. В поликлинике мне предложили записаться на 27 октября. Что за ситуация с терапевтами? Это не единственный случай. Параллельно жалобы идут по поликлинике №2, что невозможно к терапевтам записаться. Двухнедельный срок к терапевту – это запредельные цифры», – отметил глава региона.

Солодов назвал ситуацию неприемлемой и указал главе регионального минздрава Олегу Мельникову на то, что ждет предложений по тому, как «это безобразие в короткие сроки прекратить».

«В прошлый раз вы мне говорили, что все в отпуске, потому что лето, сейчас середина октября. Нам нужно менять эту ситуацию», – обратился к Мельникову губернатор.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

