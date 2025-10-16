В Амурской области перевернулся автобус с иностранцами

В Амурской области автобус, перевозивший иностранных граждан, попал в аварию. В результате пострадали 46 человек, один из них погиб.

ДТП произошло в Свободненском районе. В результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий.

В салоне находилось более 50 человек, все иностранцы. 46 пассажиров доставлены в медучреждение. Одного из них спасти не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проверку проводит прокуратура области.

Благовещенск, Зоя Осколкова

