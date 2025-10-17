Пенсионер отсудил у коммунальщиков полмиллиона за покусанную бродячими собаками машину

На Камчатке бродячие собаки повредили автомобиль 73-летнего пенсионера. Суд заставил коммунальные службы возместить мужчине расходы на ремонт.

По данным объединенной пресс-службы судов Камчатского края, безнадзорные животные оторвали у машины Honda CR-V бампер, а также оставили на передней части авто следы от клыков и когтей.

Мужчина оценил ущерб в 529 тысяч рублей, именно столько потребовалось, чтобы устранить следы нападения бродячих собак. Пенсионер обратился в суд с иском к службе благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа.

Суд первой инстанции поддержал истца, но коммунальщики подали апелляцию, в которой указали, что не обязаны следить за передвижениями бродячих собак. Краевой суд утвердил первое решение, постановив, что в силу закона ответчик обязан предпринимать мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube