Житель Приморья во второй раз выжил после нападения медведя

В Приморском крае мужчина попал в больницу после нападения медведя. Пациент чудом выжил и рассказал, что десять лет назад его также спасли врачи.

49-летний житель Находки наткнулся на хищника у села Лазо, когда собирал шишки. Мужчина попытался отогнать зверя, но тот напал.

Пострадавшему удалось выйти из леса и вызвать скорую. Медики диагностировали у мужчины обширные рваные раны головы и тела, оскольчатые переломы лицевых костей и повреждение глаза. Операция длилась больше полутора часов.

Когда пациент пришел в себя, он рассказал, что 10 лет назад медведь уже нападал на него. Тогда ему также чудом удалось спастись.

Владивосток, Зоя Осколкова

