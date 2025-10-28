На Сахалине несколько городов остались без света

На Сахалине произошел масштабный блэкаут – из-за обрыва грозозащитного троса без электричества остались несколько районов. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Авария произошла около восьми утра по местному времени. Без света остались несколько микрорайонов Южно-Сахалинска, а также Макаров, Поронайск, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков.

«Сегодня в результате работы системой защит произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до нагрузки собственных нужд» – сообщили в «Сахалинэнерго».

Глава региона Валерий Лимаренко рассказала, что к нештатной ситуации привел обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске «Центральную» и «Южно-Сахалинскую».

На месте работают аварийные бригады, часть жителей уже получила электроэнергию.

