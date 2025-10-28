В Приморье семь человек пострадали в ДТП с трактором

В Приморском крае столкнулись автобус и трактор. В результате пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на 23-м км автодороги Уссурийск – Пограничный – Госграница. Водитель туристического автобуса не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, совершив столкновение с трактором с прицепом.

В момент аварии в автобусе находились 25 человек. В результате пострадали семь человек, в том числе 11-летний мальчик.

По факту случившегося возбудили административное расследование по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью.

Владивосток, Зоя Осколкова

