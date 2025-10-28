российское информационное агентство 18+

Вторник, 28 октября 2025, 16:50 мск

На Камчатке нашли брошенный после аварии вертолет

Фото Дальневосточной транспортной прокуратуры

На Камчатке обнаружили вертолет «Robinson», который опрокинулся после аварийной посадки. Прокуратура проводит проверку.

«25 октября текущего года примерно в 11 км от поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района в Камчатском крае обнаружен вертолет «Robinson» без бортовых и регистрационных номеров», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что транспортное средство повреждено. Экипажа и пассажиров в момент обнаружения вертолета рядом не было.

«Камчатской транспортной прокуратурой по данному факту организовано проведение проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Также поставлено на контроль установление обстоятельств произошедшего и выявление всех причастных лиц», – добавили в ведомстве.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

