В Приморье женщина открыла огонь по прибывшим на вызов врачам неотложки

В городе Уссурийске Приморского края 42-летняя женщина обстреляла из пневматического оружия врачей скорой помощи, приехавших на вызов. Об этом информирует телеграм-канал Amur Mash.
Медики прибыли на вызов в дом на Беляева. Женщина, которой вызвали неотложку, устроила скандал, после чего схватила пневматический пистолет и выпустила в сторону врачей шесть пуль.
По данным канала, пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Владивосток, Наталья Петрова
