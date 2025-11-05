В Приморье маленького мальчика насмерть придавило бетонным блоком

В Приморском крае малолетнего ребенка придавило бетонным блоком во дворе частного дома. Малыш погиб.
Инцидент произошел в Советском районе города Владивостока. Бетонный блок упал на трехлетнего сына хозяина дома.
Ребенка доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые судебные экспертизы.
Владивосток, Зоя Осколкова
