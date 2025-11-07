Жительница Благовещенска нашла в своей квартире спящего грабителя

В Благовещенске женщина вернулась с ночной смены и нашла в своей квартире незнакомого мужчину. Оказалось, что это грабитель, который уснул во время совершения преступления.

Вор пробрался в дом ночью и упаковал ценные вещи в пакеты. Он знал, что хозяйки до утра не будет дома, и решил отдохнуть.

Женщина вернулась с работы, обнаружила грабителя и обратилась в полицию. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее он был судим за хищение имущества и незаконный оборот наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище»).

Благовещенск, Зоя Осколкова

