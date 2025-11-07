На Камчатке судно береговой охраны опрокинулось во время ремонта

На Камчатке судно береговой охраны завалилось на бок во время ремонтных работ. Проводится проверка.
Инцидент произошел на берегу Авачинской бухты. Во время ремонта судно опрокинулось на бок. В этот момент на борту находились люди.
Несколько работников оказались в воде. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Ведомство проводит доследственную проверку по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении ремонтных работ»).
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
