Воскресенье, 9 ноября 2025, 09:48 мск

Камчатские спасатели нашли живым мужчину, которого накрыла снежная лавина

Фото: МЧС России

В Камчатском крае спасатели обнаружили местонахождение геолога, которого накануне накрыла снежная лавина в районе Агинского золотоносного месторождения.

«Предварительно, он жив», – сообщил камчатский главк МЧС России.

Накануне вечером снежные массы снесли с площадки буровую установку, в которой находились двое мужчин. Прибывшие на место происшествия оперативные службы извлекли из-под завалов тело 39-летнего машиниста. Его 29-летнего помощника в первый день поиска найти не удалось.

Петропавловск-Камчатский, Анастасия Смирнова

