Камчатские спасатели нашли живым мужчину, которого накрыла снежная лавина

В Камчатском крае спасатели обнаружили местонахождение геолога, которого накануне накрыла снежная лавина в районе Агинского золотоносного месторождения.
«Предварительно, он жив», – сообщил камчатский главк МЧС России.
Накануне вечером снежные массы снесли с площадки буровую установку, в которой находились двое мужчин. Прибывшие на место происшествия оперативные службы извлекли из-под завалов тело 39-летнего машиниста. Его 29-летнего помощника в первый день поиска найти не удалось.
Петропавловск-Камчатский, Анастасия Смирнова
