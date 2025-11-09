На Камчатке геолог извлечен из-под снежной лавины и госпитализирован

На Камчатке завершена спасательная операция: попавший под снежную лавину геолог доставлен в Петропавловск-Камчатский и госпитализирован. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

В ведомстве отметили, что пострадавшего сначала доставили в Мильково, после чего вертолетом он был эвакуирован в краевую столицу.

Накануне вечером снежная лавина снесла в районе Агинского месторождения буровую установку, в которой находились двое сотрудников предприятия. Прибывшие на место ЧП оперативные службы извлекли из-под завалов тело 39-летнего машиниста. Его 29-летнего помощника в первый день поисковой операции найти не удалось.

Петропавловск-Камчатский, Анастасия Смирнова

