20 тысяч жителей Владивостока остались без света

Во Владивостоке тысячи жителей остались без света из-за аварии на подстанции. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Технические неполадки произошли на подстанции «Улисс». Без энергоснабжения остались более 20 тысяч жителей Первомайского района во Владивостоке.

Электричество отключилось на 20 улицах. Света нет в четырех детских садах и двух школах.

Надзорное ведомство контролирует проведение восстановительных работ. Кроме того, Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

