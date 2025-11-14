В Приморье депутата заксобрания арестовали за попытку продажи 50 кг ртути

В Приморском крае возбудили уголовное дело о незаконном сбыте ядовитых веществ. Под подозрение попал депутат Законодательного собрания региона.

Как сообщили в региональном управлении СКР, депутат организовал преступную группу с несколькими знакомыми, чтобы незаконно купить металлическую ртуть для дальнейшей перепродажи. Ядовитое вещество сбывали во Владивостоке.

Двое подозреваемых взяты под стражу, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении еще одного фигуранта.

Следственные действия проводятся совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Приморскому краю.

Владивосток, Зоя Осколкова

