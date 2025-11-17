На Камчатке ставший жертвой мошенников мужчина пытался устроить пожар на АЗС

На Камчатке задержали жителя Сахалинской области, который пытался устроить поджог на автозаправке. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Как установили следователи, мужчина стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег. Неизвестные утверждали, что его средства были направлены на финансирование украинских организаций. Чтобы избежать уголовного наказания, мужчине предложили устроить поджог на АЗС, якобы так он мог бы еще и вернуть свои деньги.

Преступление не было доведено до конца по независящим от задержанного обстоятельствам, указали в УФСБ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России («Покушение на совершение диверсии»). Подозреваемый заключен под стражу.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube