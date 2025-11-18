В Приморье гималайский медведь пришел в школу

В Приморском крае гималайский медведь пришел в школу и напугал учеников. Об этом сообщили в центре спасения диких животных «Центр «Тигр».

«Судя по поведению, медведь содержался в домашних условиях, совершенно не боится людей. Животное удалось оперативно отловить и доставить в наш центр», – говорится в сообщении.

В ходе осмотра у ветеринара выяснилось, что медведь ручной – у него полностью удалены хирургическим способом все клыки. Это сделали для того, чтобы животное было не таким опасным.

Медведя нельзя выпустить в дикую природу, он не сможет выжить самостоятельно. Для зверя подыщут постоянный дом.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube