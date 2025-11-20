В Приморье человек пострадал при взрыве в частной котельной

В Приморском крае произошел взрыв в частной котельной. Один человек получил травмы. Об этом сообщили в региональном министерстве ГО ЧС.

Инцидент произошел в котельной неэксплуатируемого магазина в поселке Липовцы. Пострадал один человек, который не является работником. По его словам, он только зашел погреться.

«Службой спасателей деблокирован из-под завалов и госпитализирован в Октябрьскую ЦРБ», – говорится в сообщении.

Прокуратура Приморского края сообщила о проведении проверки по факту случившегося. «В рамках проводимой проверки надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению требований трудового законодательства и законодательства о промышленной безопасности», – сообщили в надзорном ведомстве.

Владивосток, Зоя Осколкова

