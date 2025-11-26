российское информационное агентство 18+

В гимназии Владивостока ученик выстрелил из газового пистолета

В одной из гимназий Владивостока школьник принес газовый пистолет и выстрелил на уроке. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел в учебном заведении на улице Уборевича. Восьмиклассник пронес распыляющее устройство, которое привел в действие в ходе урока.

В общей сложности пострадали семь школьников. У детей слезились глаза и было жжение в дыхательных путях.

Следственные органы СК России по Приморскому краю проводят проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. «Особое внимание будет уделено вопросу исполнения должностными лицами учебного заведения своих обязанностей по обеспечению безопасности учащихся», – добавили в ведомстве.

Владивосток, Зоя Осколкова

