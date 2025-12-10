Жительнице Хабаровска откусили палец во время драки в кафе

Жительницу Хабаровска будут судить за причинение телесных повреждений: во время драки в кафе девушка откусила палец оппонентке.

В полицию обратилась 34-летняя пострадавшая. Она рассказала, что у нее произошел конфликт в кафе с незнакомой девушкой, который перерос в драку. В ходе побоища незнакомка откусила потерпевшей фалангу среднего пальца. Откушенную часть пальца позже обнаружили очевидцы конфликта и передали врачам скорой помощи. Однако реплантация оказалась невозможной и женщине установили специальную пластину.

Нападавшей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила региональная прокуратура.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube