В Приморье машина с тремя рыбаками провалилась под лед, двое погибли

В Приморском крае автомобиль с тремя рыбаками провалился под лед на озере Ханка. В результате погибли двое мужчин. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, 22 декабря три рыбака передвигались на автомобиле по льду озера Ханка. На одном из участков лед не выдержал тяжести транспортного средства, и машина ушла под воду. Находившиеся в нем люди стали тонуть. Одному из мужчин удалось спастись, остальные утонули. Их тела обнаружены и извлечены из воды.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Владивосток, Наталья Петрова

