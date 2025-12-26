российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 декабря 2025, 13:07 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В Хабаровском крае насмерть сбили амурского тигра

В Хабаровском крае амурский тигр попал под колеса сразу четырех автомобилей. Хищник скончался от полученных травм.

Авария произошла на трассе А-370 «Хабаровск – Владивосток». Краснокнижный зверь внезапно выпрыгнул из леса на проезжую часть.

Водитель внедорожника не успел среагировать, животное врезалось в левое крыло автомобиля. От удара тигра отбросило под другие машины, он погиб.

В результате повреждения получили четыре транспортных средства. Люди не пострадали.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,