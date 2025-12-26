В Хабаровском крае насмерть сбили амурского тигра

В Хабаровском крае амурский тигр попал под колеса сразу четырех автомобилей. Хищник скончался от полученных травм.
Авария произошла на трассе А-370 «Хабаровск – Владивосток». Краснокнижный зверь внезапно выпрыгнул из леса на проезжую часть.
Водитель внедорожника не успел среагировать, животное врезалось в левое крыло автомобиля. От удара тигра отбросило под другие машины, он погиб.
В результате повреждения получили четыре транспортных средства. Люди не пострадали.
Хабаровск, Зоя Осколкова
