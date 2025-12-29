На Камчатке двое взрослых и двое детей погибли при пожаре

В Петропавловске-Камчатском четыре человека погибли во время пожара. Возбуждено уголовное дело.

Возгорание произошло в доме на улице Горького. Во время разведки пожарные обнаружили без сознания четырех человек, в том числе двоих детей.

«До приезда бригады скорой медицинской помощи огнеборцы проводили реанимационные мероприятия, затем людей передали подоспевшим медикам. К сожалению, спасти их не удалось», – рассказали РИА «Новости» в министерстве здравоохранения Камчатского края.

Причины пожара устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

