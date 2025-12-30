российское информационное агентство 18+

Вторник, 30 декабря 2025, 11:31 мск

Житель Сахалина сотрудничал с одной из недружественных стран

Спецслужбы задержали жителя Сахалина, который сотрудничал с одной из недружественных стран. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Мужчина установил контакт с представителем одного из европейских государств и оказывал содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. С этой целью он прибыл в Санкт-Петербург.

Сотрудники УФСБ Сахалина и УФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали подозреваемого при попытке организации конфиденциальной встречи.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

