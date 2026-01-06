В Приамурье 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

В Амурской области произошел сход вагонов грузового состава. В результате задержаны девять поездов дальнего следования. Об этом сообщили в РЖД.

Авария произошла на перегоне Гудачи – Гонжа. С рельсов сошли 35 грузовых вагонов.

В настоящее время задерживаются пассажирские поезда: №9 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток, №1 Владивосток – Москва, №2 Москва – Владивосток, №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №82 Тында – Благовещенск, №375 Благовещенск – Чита, №325 Хабаровск – Нерюнгри, №326 Нерюнгри – Хабаровск. Часть составов уже отправились в путь в реверсивном режиме по открытому пути.

Аварийные бригады проводят ремонтные работы для скорейшего восстановления движения в полном объеме.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube