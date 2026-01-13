В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина

На Камчатке бушует снежная буря. Высота сугробов достигает второго этажа, многие дороги заблокированы, а школьников перевели на дистанционное обучение.

Как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, в центре Петропавловска-Камчатского снежная лавина сошла на проезжую часть. На место отправили спецтехнику для расчистки территории. Отмечается, что пострадавших нет.

Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок на личном транспорте и не покидать дома без крайне необходимости.

Наиболее сложная ситуация сложилась в юго-восточных районах края – в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске зафиксировано максимальное количество осадков, а порывы ветра достигают 45 метров в секунду.

Спасательные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, дорожная техника круглосуточно расчищает завалы, но сразу после ее прохода снежные заносы образуются вновь.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

