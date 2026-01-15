В Приморье три человека пострадали при взрыве в частном доме

В Приморском крае в жилом доме прогремел взрыв. Спасатели извлекли из-под завалов трех пострадавших.

Как сообщили в МЧС, в дежурную часть поступило сообщение о взрыве газа в частном жилом доме на улице Воровского в Уссурийске.

«Прибывшие огнеборцы деблокировали из-под завалов разрушенного дома троих человек и передали их медикам скорой помощи», – говорится в сообщении. Позже стало известно, что одну из пострадавших доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

В настоящее время огнеборцы продолжают тушение пожара. К ликвидации последствий привлечены более 20 человек и пять единиц техники.

Уссурийск, Зоя Осколкова

